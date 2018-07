"Alle ingrediënten zelf gekweekt" BART VERELST EN PAUL DELIL LANCEREN (LETTERLIJK) GARDEN GIN KRISTOF PIETERS

27 juli 2018

02u33 0 Sint-Gillis-Waas Wie bij dit dorstige weer op zoek is naar een verfrissend aperitief kan eens een 'garden gin' proberen. Het gaat om een creatie van tuinaannemer Bart Verelst en traiteur Paul Delil. De gin is gemaakt op basis van 39 soorten bloemen, kruiden en groenten die Bart kweekt op zijn velden in Meerdonk.

Paul Delil en Bart Verelst leerden elkaar kennen bij de pre-selecties van 'Het Goede Leven', een veel bekeken televisieprogramma op één met presentator-tuinier Wim Lybaert. Bart geraakte door de pre-electies en schitterde een seizoen lang als 'Grote Bart'. Na de opnames zochten de twee elkaar op en begonnen ze te brainstormen.





Paul wou een gin op de markt brengen en Bart wou iets doen met eetbare bloemen. "Die heb ik tijdens het maken van het programma leren kennen", vertelt Bart. "Aanvankelijk stond ik er erg sceptisch tegenover, maar intussen kweek ik ze zelf en ze hebben echt verrassende smaken. Meer dan een jaar lang hebben we alle soorten combinaties geprobeerd en geproefd. Op het einde van de rit bleven er 40 bloemen, kruiden en groenten over. We hebben er op het laatste moment één ingrediënt uitgehaald: de raap. Die overheerste de smaak teveel. Bovendien is 39 een mooier getal omdat de gin 39 procent alcohol bevat en ook precies 39 euro kost."





Bij de verschillende soorten groenten, bloemen en kruiden zitten veel voorkomende zoals komkommer, maar ook exotische exemplaren zoals het citrus-afrikaantje. Alles wordt bovendien door Bart zelf gekweekt op zijn velden in Meerdonk. "Ik heb het me niet makkelijk gemaakt", geeft hij toe. "Voor onze eerste editie van 5.000 flessen moest ik van elke soort 800 gram oogsten, maar bij bloemblaadjes is dat heel wat handwerk. Ik ben erg tevreden over het resultaat. Onze Garden Gin straalt eerlijkheid en puurheid uit. Het zoeken naar het juiste evenwicht gebeurt bij stokerij VDS in Aalst. De reacties zijn ook enorm lovend. We hebben intussen al 3.000 flessen aan de man gebracht. Ze staat ook al op de kaart van heel wat horecazaken en restaurants."





Al opvolger gepland

De twee hebben letterlijk en figuurlijk de smaak te pakken en werken intussen al aan een opvolger: een gin met najaarsbloemen en wintergroenten. "Door de droogte zien de bloemen in de tuin nu wel af", geeft Bart toe. "Dit zorgt er vooral voor dat de smaken iets minder intens zijn. We hebben echter voldoende variëteiten om te experimenteren. De wintereditie van onze gin zal onder meer mispels, kweepeer, kastanje en pastinaak bevatten", verklapt hij al. Er zijn ook plannen om een Vlaamse tegenhanger van de bekende Poire Williams op de markt te brengen, gebaseerd op Doyenné de Comice.





De Garden Gin wordt het best geserveerd met een takje rozemarijn, een schijfje limoen, een jeneverbes en Fever Tree Tonic. Meer info via www.bartsgarden.be