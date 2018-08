"50.000 liter water wordt onvoldoende benut" STEVIG RESERVOIR ONDER SPORTHAL, MAAR... JORIS VERGAUWEN

06 augustus 2018

02u26 0 Sint-Gillis-Waas Wordt het gigantische regenwaterreservoir onder de sporthal in Stekene wel efficiënt aangewend? Een vraag die in tijden van extreme droogte steeds luider klinkt. In Sint-Gillis-Waas roept Natuurpunt dan weer op om extra maatregelen te nemen tegen de intensieve landbouw nabij het waardevolle krekengebied.

Dat de nu al wekenlange droogte de noodzaak aan een doordachter waterbeleid bloot heeft gelegd, is duidelijk. In Stekene worden er nu al ernstige vragen gesteld bij de efficiëntie van de inzet van een groot regenwaterreservoir, dat zich onder de sporthal bevindt. Onder dat gebouw, dat in 2015 grondig vernieuwd werd, zou in totaal zo'n 50.000 liter te vinden zijn in verscheidene reservoirs. "In deze tijden van droogte, waarin iedereen aangemaand wordt om spaarzaam om te gaan met leidingwater, zouden we die enorme capaciteit beter moeten benutten", klinkt het bij de oppositie. "De gemeente kan hier een voorbeeld stellen op vlak van duurzaam watergebruik, onder meer bij de besproeiing van de sport- en groenzones rond de sporthal." Een vraag die na de maatregelen van de provincie nog meer naar boven kwam, omdat de groenzones sindsdien niet meer besproeid worden. "Terwijl dat met het beschikbare regenwater wél perfect mogelijk is." Momenteel wordt het regenwater gebruikt voor spoeling van de toiletten en de dienstkranen. Het overtollige water wordt vertraagd afgevoerd. In droge zomerperiodes moet dat beter benut worden, klinkt het.





Mogelijkheden bekijken

"Bij mijn weten zijn er nog geen vragen gesteld over het gebruik van het regenwaterreservoir", reageert schepen voor Waterbeleid Kris Van Duyse (GeBe). "Maar ik ga dat opvolgen en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Zeker is dat er geen leidingwater gebruikt wordt voor het besproeien van de sport- en groenzone aan de sporthal, sinds de gouverneur de waterbeperking ingevoerd heeft."





In buurgemeente Sint-Gillis-Waas is er dan weer bezorgdheid om het waardevolle krekengebied. Natuurpunt Waasland-Noord stuurde een open brief naar het gemeentebestuur en het Polderbestuur, met een pleidooi voor de inrichting van een bufferzone om de waterbergingscapaciteit in het krekengebied te vergroten. "Het opgespaarde water zou dan in tijden van droogte gebruikt kunnen worden om te beregenen", zeggen Marc Bogaerts en Jan Dhollander van Natuurpunt Waasland-Noord. "Momenteel grijpen landbouwers naar noodmiddelen en pompen ze water op uit waterlopen en kreekplassen om hun akkers te beregenen, waardoor het waterpeil in de polder verder zakt. Boeren zonder beregeningsinstallatie worden zo benadeeld en in de kreken dreigt vissterfte. Ook de installaties voor het oppompen van water uit de diepere grondlagen draaien op volle toeren - vooral in de fruitteelt. Hier loert het gevaar van verzilting om de hoek. Zo zou het water van de Grote Geule nu al te zout zijn voor gebruik als beregeningswater. Belangrijk is onder meer het ontmoedigen van de zeer intensieve landbouw en fruitteelt in de valleigebieden rond de kreken van Saleghem en de Rietlandpolder. Die zijn moeilijk te combineren met de noodzakelijke klimaatbuffer. Hooi- en weilanden zijn hiertoe meer geschikt. Mogelijk kan hier samengewerkt worden met de Vlaamse Landmaatschappij, die via de grondenbank percelen kan ruilen."