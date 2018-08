Zwemlessen 04 augustus 2018

02u25 0

De sportdienst van Sint-Genesius-Rode organiseert vanaf september een nieuwe reeks zwemlessen. De bedoeling is om kinderen vertrouwd te maken met het water en de basiszwemslagen aan te leren. De zwemschool is onderverdeeld in verschillende groepen. Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen deelnemen. Een lessenreeks duurt zestien weken en de lessen vinden plaats op woensdagnamiddag tussen 13 uur en 15 uur. De lessen duren telkens een half uurtje. De lessenreeks kost 120 euro voor Rodenaren en 150 euro voor mensen die niet in de gemeente wonen. (BKH)