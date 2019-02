Zware tol na crash met brommobiel: twee meisjes (18 & 15) overleden, twee anderen zwaargewond Tom Vierendeels

16 februari 2019

10u40 60 Sint-Genesius-Rode Een zwaar verkeersongeval heeft afgelopen nacht in Sint-Genesius-Rode het leven geëist van twee tienermeisjes. Een elektrische wagen Aixam met daarin vier meisjes botste op een Volvo. De passagier (15) vooraan overleed ter plekke, de bestuurster (18) overleed in het ziekenhuis. In de koffer zaten nog twee meisjes van 16 die zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man in de Volvo was licht gewond.

Het ongeval gebeurde rond 1.15 uur op de Steenweg op Waterloo (N5), ter hoogte van het kruispunt met de Lindenlaan. De kleine brommobiel, een wagentje dat maximaal 45 kilometer per uur kan rijden en waarvoor enkel een bromfietsrijbewijs nodig is, draaide volgens een getuige plots naar links om de Lindenlaan in te rijden, waardoor een Volvo die uit de tegenovergestelde richting kwam en bestuurd werd door een 61-jarige man uit Waterloo, frontaal op de Aixam inreed. De voertuigen zijn enkele meters verder tot stilstand gekomen.

De brandweer kwam vanuit Halle, ‘s-Gravenbrakel en Brussel ter plaatse, samen met drie MUG-teams van de ziekenhuizen van ‘s-Gravenbrakel, Sint-Elisabeth en Sint-Pieter. De inzittenden van de brommobiel werden bevrijd, maar voor de passagier (15) uit Lasne die vooraan zat kwam alle hulp helaas te laat. De bestuurster, een meisje van 18 uit Lasne, werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze aan haar verwondingen. De twee andere meisjes van 16 jaar oud uit Lasne en Sint-Genesius-Rode, die in de koffer zaten aangezien er maar twee zitplaatsen zijn, liepen zware verwondingen op. De bestuurder van de Volvo liep lichte verwondingen op.



Het parket stelde een autodeskundige, wetsarts en het labo aan om de nodige vaststellingen te doen. Beide voertuigen werden gerechtelijk getakeld voor verder onderzoek, maar voorlopig wijst alles erop dat de Aixam onverwacht naar links draaide en de Volvo het voertuig niet meer kon ontwijken. De steenweg bleef tot na 5 uur volledig afgesloten in beide richtingen.