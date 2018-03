Zolderbrand houdt brandweer uren bezig 27 maart 2018

03u05 0 Sint-Genesius-Rode In de Driesstraat heeft een zolderbrand zondagnacht het dak van een villa beschadigd.

De hulpdiensten werden kort na 1 uur gealarmeerd door de twee bewoners. "Zij zouden gewekt zijn door het inbraakalarm", aldus brandweerofficier Danny Van Laethem. "De brand had stroomkabels beschadigd, met een kortsluiting tot gevolg. En zo is ook het inbraakalarm beginnen loeien."





Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Brusselse brandweer snelden ter plaatse. "Het vuur woedde hoofdzakelijk op zolder, maar bij onze aankomst stonden ook de houten dakbalken al in brand", vervolgt Van Laethem. "We hebben toch een uur lang intensief moeten werken om de vlammen volledig onder controle te krijgen. Na drie uur was alles volledig geblust. Een ploeg is rond 6.30 uur nog ter plaatse gegaan voor een controle, maar die was negatief. De brandschade bleef 'beperkt' tot de zolder en het dak, al is er in het huis zelf wel rook- en waterschade."





(TVP)