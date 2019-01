Xavier Deleenheer geeft na 24 jaar voorzitterschap OCMW door aan Anne Troussel-Moulaert Bart Kerckhoven

09 januari 2019

13u34 0 Sint-Genesius-Rode Het OCMW van Sint-Genesius-Rode heeft na 24 jaar een nieuwe voorzitter. Xavier Deleenheer (IC-GB) zat bijna kwart eeuw op de voorzittersstoel. Onder zijn voorzitterschap werd onder andere het woonzorgcentrum grondig vernieuwd en werd ook het dienstencentrum opgericht. Anne Troussel-Moulaert volgt hem op.

Deleenheer is lid van Défi, een partij die niet echt uitpakt met sociale thema’s maar dat verhinderde niet dat het werk van Deleenheer de voorbije jaren wel geapprecieerd werd door zijn collega’s. Deleenheer blijft wel actief binnen het OCMW want hij is voortaan lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat comité buigt zich over de persoonlijke dossiers van cliënten. Anne Troussel-Moulaert volgt hem nu op. Ze is onafhankelijk van een nationale partij en behoort tot de groep 1640.be rond burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). Ze is juriste, gehuwd en moeder van vier dochters. Samen met haar man verhuisde ze vijftien jaar geleden naar Sint-Genesius-Rode en zes jaar terug werd ze meteen verkozen als OCMW-raadslid bij haar eerste deelname aan de verkiezingen. De keer kozen zelfs 1.555 Rodenaren voor haar. “Rode is een gemeente waar het leven goed is en het is onze verantwoordelijkheid om dit gevoel te delen met iedereen; ook zij die verzwakt zijn door levensomstandigheden, eenzaamheid of ouderdom”, vertelde ze tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. “Voor deze legislatuur kondigt zich alvast één groot project aan en dat is de uitbreiding van het aantal sociale woningen.”