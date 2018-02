Woonpunt Zennevallei koopt pastorie 14 februari 2018

De pastorie in het centrum van Sint-Genesius-Rode is voortaan eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Die wil het gebouw afbreken en er een woonproject met zeven sociale nieuwbouwappartementen uitbouwen. Vandaag wordt de pastorie nog gebruikt door de parochie, maar die kan uitwijken naar een ander adres. Het gemeentebestuur moet die nieuwe locatie wel nog in orde brengen, en dus zal Woonpunt Zennevallei pas eind september echt eigenaar worden van de pastorie. Die wordt verkocht voor 300.000 euro, maar het is wachten op een sloopvergunning alvorens de akte ondertekend wordt. (BKH)