Wie KGA aflevert op containerpark kan dat enkel in het Frans Suez heeft oplossing klaar voor Nederlandsonkundig personeel Bart Kerckhoven

15 november 2018

18u36 0 Sint-Genesius-Rode Wie de voorbije maanden klein gevaarlijk afval (KGA) naar het containerpark in Sint-Genesius-Rode bracht werd meer in het Frans dan in het Nederlands geholpen. Gemeenteraadslid Bruno Stoffels (Respect) wil dat het gemeentebestuur het probleem oplost. De woordvoerster van afvalbedrijf Suez beloofde donderdagnamiddag een oplossing voor het probleem.

Sinds begin vorig jaar staat het afvalbedrijf Suez in voor de ophaling en de inzameling van afval. Het bedrijf stuurt op vaste tijdstippen een zogenaamde chemokar naar het containerpark in Sint-Genesius-Rode. Maar de mensen die met de chemokar ter plaatse komen blijken nauwelijks Nederlands te kennen. “Dat is ongehoord”, zegt oppositieraadslid Bruno Stoffels (Respect) die op de gemeenteraad de kwestie aankaartte. “Rodenaren die er hun verfpotten of ammoniak deponeren kunnen niet eens in het Nederlands geholpen worden. Er worden daar gevaarlijke producten ingezameld en dan mag je toch verwachten dat de mensen in het Nederlands geholpen worden.”

Tom De Spiegeleer (Respect) pleitte voor een oplossing op korte termijn. “Als Suez dat niet meteen opgelost krijgt wordt er best een personeelslid van de gemeente bij ingezet”, aldus De Spiegeleer. “Zodat er ook geen ongelukken van komen.”

Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) antwoordde dat het gemeentebestuur zich bewust is van het probleem. “We willen natuurlijk dat de mensen aan het containerpark in beide talen geholpen kunnen worden en zullen daarom de druk opvoeren om mensen in te schakelen die beide talen spreken”, zegt Rolin. “Als dat niet lukt is de extra inzet van eigen personeel nodig en moet die kost maar doorgefactureerd worden.”

Ook bij Suez blijken ze op de hoogte van de problematiek. “We hebben een oplossing klaar”, zegt woordvoerster Marisa Tondat van Suez. “Maar die willen we eerst meedelen aan het gemeentebestuur zelf. We willen de Rodenaren geruststellen. Ze zullen hun klein gevaarlijk afval binnenkort kunnen deponeren en geholpen worden door mensen die hun taal machtig zijn.”

Bruno Stoffels haalde op dezelfde gemeenteraad nog een ander probleem aan. De aannemer die in het centrum van de gemeente aan de slag is bleek namelijk signalisatieborden te gebruiken waar eerst de Franstalige benaming en daar onder de Nederlandse benaming. Sommige gemeenteraadsleden van meerderheidsfractie IC-GB vonden die kritiek overdreven. “Maar ik vind niet dat dit getolereerd moet worden”, zegt Stoffels. “In Brussel kunnen die borden misschien maar voor zover ik weet is Rode geen tweetalige gemeente. Het moet er boven aan in het Nederlands op staan en daar onder in het Frans. Als we hier al geen opmerking over maken zet de verfransing zich gewoon door.” De meerderheid beloofde om de aannemer te wijzen op de wetgeving.