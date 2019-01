Werkstraf en boete na ongeval onder invloed van alcohol Tom Vierendeels

28 januari 2019

18u16 0 Sint-Genesius-Rode Een jongeman die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had veroorzaakte op 3 februari van vorig jaar een verkeersongeval met stoffelijke schade in de Rode.

Hij bleek toen 2,37 promille in het bloed te hebben, waardoor zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken en hij voor de Halse politierechtbank diende te verschijnen. De advocaat van de jongeman gaf aan dat zijn client getekend is door het incident, enorm veel spijt heeft en ook thuis serieus de levieten gelezen kreeg. “Hij wachtte de zitting echt af en hoopt op een uitspraak, om alles zo te kunnen afsluiten”, zei de meester. De rechter veroordeelde de jongeman tot een werkstraf van 46 uur, twee maanden rijverbod met de vijftien dagen in verminderingen en het afleggen van het theoretisch rijbewijs.