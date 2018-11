Werken in Michot- en Dallaan Bart Kerckhoven

In de Octave Michotlaan en de Dallaan worden sinds deze week de kasseien vernieuwd. In de Octave Michotlaan gaat het om de strook tussen huisnummers 5 en 33. In de Dallaan is dat het deel tussen huisnummers 4 en 19. Eind deze maand moeten de werken achter de rug zijn. Er zal beperkte hinder zijn voor het verkeer. Bewoners wordt gevraagd om hun wagen tijdens de werken buiten de zone te parkeren.