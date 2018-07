Werken in centrum 20 juli 2018

Na het bouwverlof gaat de herinrichting van het centrum van Sint-Genesius-Rode verder. Dan wordt de riolering in de Dorpsstraat tussen de Bosstraat en het gemeentehuis opnieuw aangelegd en wordt ook de rijweg er vernieuwd. Tegelijk zal dan de doorgang van de Kerkstraat naar de Gemeentehuislaan heraangelegd worden en zal ook daar een nieuwe riolering aangelegd worden. Het gaat om de laatste fase van de heraanleg. Op de website van het gemeentebestuur is alle informatie te vinden. De werken zijn opgesplitst in kleinere delen om de impact op de mobiliteit te beperken. (BKH)