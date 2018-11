Wegje met vredesmozaïeken zal Regenboogpad heten Bart Kerckhoven

27 november 2018

10u14 1

Sint-Genesius-Rode

Het nieuwe pad vol vredesmozaïeken tussen de Kerkstraat en de Gemeentehuislaan zal voortaan Regenboogpad heten. Het pad werd op 9 november ingehuldigd en is geplaveid met mozaïeken die kinderen van de scholen in Sint-Genesius-Rode tekenden. Het gemeentebestuur richtte zo een nieuw gedenkteken op om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Gemeenteraadslid Marijke Cortvriendt (N-VA) stelde op de gemeenteraad voor om het paadje ‘Regenboogpad’ te noeme. “Door de jaren heen stond de regenboog symbool voor zoveel meer dan vrede”, zegt Cortvriendt. “Ze werd gebuikt in demonstraties tegen atoomwapens en later tegen de oorlog in Irak. Maar Ze is ook het symbool van de holebigemeenschap geworden als teken van diversiteit en trots. Vele organisaties zoals Greenpeace gebruiken de regenboog om hun acties kleur te geven. Een regenboog symboliseert vrede, de kracht van het licht, verlichting, vooruitgang, verdraagzaamheid, diversiteit, verbinding, en solidariteit.” Meerderheidsfractie IC-GB vond het voorstel prima en de gemeenteraad keurde het voorstel dan ook goed.