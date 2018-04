Waterlek in Gehuchtstraat 11 april 2018

In de Gehuchtstraat in Sint-Genesius-Rode is afgelopen zondag een lek in de waterleiding ontstaan. Dat gebeurde ter hoogte van huisnummer 128. Het ging om een groot lek dat beheerder De Watergroep niet meteen kon dichten. De herstellingswerken zullen plaatselijk hinder voor het verkeer met zich meebrengen en het leidingwater zal enkele keren afgesloten moeten worden. (BKH)