Wagen brandt uit: weerspannige bestuurder even opgepakt 28 februari 2018

02u28 0

In de Brassinelaan, een straat in een doodlopende wijk aan de Waterloosesteenweg, is maandagnacht een kleine Volkswagen volledig uitgebrand.





De bestuurder reed in de richting van de steenweg toen de wagen in panne viel.





De Brusselse brandweer snelde ter plaatse maar kon niet verhinderen dat het voertuig volledig in vlammen opging.





De chauffeur gedroeg zich wel enorm weerspannig naar de politie toe en werd geboeid meegenomen, waarna hij mocht gaan afkoelen in de cel.