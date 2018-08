Vlaggendief slaat toe aan gemeentehuis 03 augustus 2018

Tot drie keer toe zijn er vlaggen gestolen aan het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode. Begin deze week werden alle vlaggen die er hingen aan de zijde van de Gemeentehuislaan meegenomen. In de periode voor de Nationale Feestdag verdween ook al eens de Vlaamse Leeuw. Maar tijdens de Nationale Feestdag werd ook al eens de Belgische vlag gestolen. Het gemeentebestuur heeft de politie op de hoogte gebracht en die onderzoekt de zaak. Voorlopig is het onduidelijk wat de motieven zijn van de dader of daders.





