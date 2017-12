Vijf overvallen in een week tijd 02u45 0 Sint-Genesius-Rode Een gewapende man heeft donderdagavond kort voor 20 uur een nachtwinkel in Sint-Genesius-Rode overvallen. Zelfstandigen kregen het hard te verduren de afgelopen week, want eerder werden ook al twee apothekers, een krantenwinkel en een bank overvallen. De werkwijze was wel telkens anders, waardoor het niet duidelijk is of er een link is.

Het laatste feit in onze regio dateert van donderdagavond 20 uur in Sint-Genesius-Rode. Daar kwam een man, gewapend met een handvuurwapen, een nachtwinkel binnen waar zich op dat moment de uitbater en een klant bevonden. Toen de overvaller geld vroeg, probeerde de uitbater het pistool af te nemen, wat niet lukte. De overvaller sloeg op de vlucht en kon nog zo'n 300 euro meenemen. In de namiddag was er ook al een overval op een apotheek in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden, waar twee daders de twee werknemers met een mes bedreigden. Er werd een onbekende hoeveelheid cash buitgemaakt. 's Ochtends rond 6 uur overvielen twee mannen, gewapend met een pistool, al een krantenwinkel in Wemmel. De uitbater kreeg enkele flinke klappen en zag de overvallers zo'n 100 euro wisselgeld uit de kassa nemen.





Andere overvallen

Eerder deze week, dinsdagavond, werd een apotheek in de Lombeekstraat in Pamel overvallen. Het ging om drie personen, waarvan er twee elk gewapend met een vuurwapen de zaak binnengingen en de apotheker bedreigden. Er kon 500 euro buitgemaakt worden. Tot slot werd vorige week vrijdag het Crelan-bankkantoor in de Eduard Schelfhoutstraat overvallen door twee ongewapende en ongemaskerde daders. De directeur kreeg klappen en moest de sleutel van de kluis geven, waaruit een onbekende hoeveelheid cash werd gestolen. De politie onderzoekt de verschillende feiten, maar of er een link is tussen bepaalde overvallen is niet duidelijk. (TVP)