VIDEO. Scholen en kinderdagverblijf in Alsemberg en Rode geëvacueerd door mysterieuze gasgeur Hulpdiensten krijgen oproepen uit hele Zennevallei voor ongevaarlijke gaswolk. Bart Kerckhoven

24 januari 2019

14u58 4 Sint-Genesius-Rode De Onze-Lieve-Vrouwsite in Sint-Genesius-Rode en de campus van Sint-Victor zijn donderdagochtend ontruimd door een gasgeur. In totaal werden zo meer dan tweeduizend kinderen en personeelsleden geëvacueerd, waaronder een kinderdagverblijf. De geur bleek ongevaarlijk maar de hulpdiensten kregen wel verschillende oproepen uit de Zennevallei van verontruste inwoners. Voorlopig is het een raadsel vanwaar de geur afkomstig is.

De gasgeur werd om 10 uur opgemerkt in de secundaire school van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. “Een preventieadviseur van de school geeft meteen alarm geslagen en zo is de hele evacuatieprocedure opgestart”, zegt informatieambtenaar Steven Van Camp van de gemeente Sint-Genesius-Rode. “Niet alleen de school maar ook de volledige site werd ontruimd. Ook de kinderkribbe, de kleuterschool en de lagere school werden geëvacueerd. De kinderen werden ondergebracht in de kerk, de bibliotheek, het gemeentehuis en het cultureel centrum.”

De leerkrachten moesten de kinderen even zoet houden. Zo werd snel een lading strips en andere boeken vanuit de bibliotheek naar de Sint-Genesiuskerk overgebracht zodat de leerlingen toch wat om handen hadden. De kindjes van de kinderopvang werden dan weer op lasagne getrakteerd van de plaatselijke beenhouwer. De evacuatie verliep volgens de procedures en in alle rust. De allerkleinsten van de kinderkribbe kregen dekentjes omgewikkeld om tijdens de overbrenging naar het gemeentehuis geen kou te hoeven lijden.

Intussen kamden brandweermannen van de zone Vlaams-Brabant West de school uit. “De brandweer is meteen de lokalen binnengegaan en heeft een volledige controle gedaan”; zegt Van Camp. “Daaruit bleek dat er geen gaslek en zeker geen gevaar was.” Omstreeks 11.45 werden de volledige site dan ook vrijgegeven.

Terwijl in Sint-Genesius-Rode gewacht werd op nieuws alarmeerden ook de collega’s van het Sint-Victorinstituut in de Beerselse deelgemeente Alsemberg de hulpdiensten omdat daar een geur hing. Net als in Rode werd geen risico genomen en werd iedereen geëvacueerd. Na een half uur kon iedereen opnieuw naar binnen. In het gehucht De Hoek werd ook al alarm geslagen in de lagere school maar werden de gebouwen niet ontruimd. De hele dag door zijn er oproepen geweest voor de gasgeur. Niet alleen in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg maar ook in Sint-Pieters-Leeuw, Buizingen en Huizingen werd de gasgeur opgemerkt. De oorzaak is voorlopig onbekend. Aanvankelijk dacht men dat de oorzaak bij aardgasnetbeheerder Fluxys te zoeken was maar daar werd alles nagekeken. “We hebben een reduceerstation in Sint-Pieters-Leeuw”, legt woordvoerder Laurent Remy van Fluxys uit. “Maar samen met de brandweer zijn er daar metingen uitgevoerd en bleek er niets aan de hand. De geur is dus niet afkomstig van uit onze installaties. Het is wel zo dat woensdag nog in de buurt van Charleroi ook een geur werd waargenomen die dan uitdeinde richting Doornik. Daar kon ook geen oorzaak gevonden worden. Omdat we geen betrokken partij zijn zullen wij zelf geen verder onderzoek doen.”