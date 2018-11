Vernieuwd Dorpsplein binnenkort écht verkeersvrij dankzij paaltjes en gevulde bloembakken Bart Kerckhoven

15 november 2018

Het vernieuwde Dorpsplein is een verkeersvrij plein maar daar was de voorbije weken weinig van te merken. Automobilisten parkeerden zeker in het weekend hun auto gewoon op het plein om onder andere boodschappen te doen in het centrum. Maar deze week zijn arbeiders aan de slag om er echt een verkeersvrij plein van te maken. “Er worden houten paaltjes geplaatst”, verklaarde schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix (IC-GB) op de gemeenteraad aan Raf Stoffels (Respect) die er een vraag over stelde. “Zo kunnen chauffeurs al moeilijker het plein op rijden. De bloembakken die er staan kunnen nu ook nog opzij geschoven worden maar worden binnenkort ook gevuld met aarde en zullen beplant worden zodat ook die te zwaar zijn om opzij te schuiven.” Stoffels informeerde ook nog naar de trappen van de kerk die niet volgens de normen aangelegd werden. “Daarvoor wordt met de aannemer nog een oplossing gezocht, net als voor de spot die aan de kerk ongelukkig ingeplant werd”, gaf Delacroix nog mee.