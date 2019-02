Vader op begrafenis na fataal ongeval met brommobiel: “Stop met de discussies en ga verder met het leven. Voor haar.” VIDEO. Honderden vrienden en familieleden nemen afscheid van June (15) Tom Vierendeels; Bart Kerckhoven

20 februari 2019

11u05 3 Sint-Genesius-Rode “Stop met die discussies over hoe gevaarlijk een Aixam wel kan zijn. Ga verder met het leven en amuseer jullie. Asjeblieft, blijf verder leven voor haar.” De vader van June Michiels (15), één van de dodelijke slachtoffers van het ongeval met de brommobiel in Sint-Genesius-Rode, nam voor een overvolle kerk in Lasne afscheid van zijn dochter woensdagochtend.

De kerk van de parochie Saint-Etienne-Ohain in Lasne was veel te klein voor de honderden familieleden en vrienden die woensdag afscheid namen van June. Het tienermeisje zat naast Alix Koerperich (18) in de brommobiel die vrijdagnacht verongelukte op de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode. Ook Alicia overleefde het ongeluk niet. Twee andere inzittenden raakten gewond.

De lijkwagen met de witte kist van June aan boord werd onder politie-escorte naar het kerkje gebracht. Buiten volgden tientallen mensen de dienst op een enkele schermen. Vooraan stond een grote zwart-witfoto van June en op de kist werden twee harten vol bloemen gelegd.

I love you

De familie van June nam zelf het woord. De vader van het meisje vertelde in tranen wat zijn dochter voor hem betekende. “Op een dag kreeg ik een telefoontje van je moeder toen ik in Nice zat met de man die later je dooppeter zou worden”, vertelde hij. “Ze wou me absoluut spreken en in het vliegtuig hoorde ik dat mama zwanger was. Je hebt ons verrast door je komst en je bent altijd onze verrassing geweest. Nu vertrek je ook onverwacht. Weet dat je een zonnestraal was vol geluk en verrassingen. Ik weet niet wat ik moet denken van dit lot. Je was daar op een slecht moment, op een slechte plaats in slechte omstandigheden. Stond het in de sterren geschreven? Ik weet het niet. I love you. Ik hoop dat June in jullie herinneringen blijft verder leven en dan vooral om de positieve dingen en niet omwille van het ongeluk. Blijf verder leven en blijf jullie amuseren. Stop met die discussies over hoe gevaarlijk een Aixam kan zijn. Alsjeblieft, leef verder voor haar.”

Ziekenwagens

Ook de zus van June en een vriendin namen nog het woord op de plechtigheid. “Het doet pijn om te beseffen dat je er nooit meer zal zijn”, vertelde haar vriendin. “Voor ons komt dit verlies helemaal onverwacht. Maar je zal voor altijd in ons hart verder leven.”

De twee meisjes die het ongeluk overleefden woonden het afscheid ook bij. Ze werden met ziekenwagens overgebracht naar de kerk. Zondagnamiddag woonden ze zo ook al de stille optocht bij die de familie van de slachtoffers organiseerde in Sint-Genesius-Rode. Onder de aanwezigen waren ook heel wat leden van de Waterloo Ducks Hockey Club waar June hockey speelde. Heel wat aanwezigen kregen het moeilijk en moesten overmand door emoties de kerk verlaten.