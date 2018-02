Urban Run krijgt tweede editie 22 februari 2018

De Urban Run, die vorig jaar voor het eerst georganiseerd werd in Sint-Genesius-Rode, krijgt een vervolg. Op vrijdag 16 maart kunnen sportievelingen de gemeente ontdekken via het loopevenement. Er werd een parcours uitgestippeld langs en doorheen verschillende opmerkelijke gebouwen, waaronder het Onze-Lieve-Vrouwinstituut. In lokaal dienstencentrum De Boomgaard wordt zelfs een supporterscafé ingericht, waar de groep Emballage Kado om 19.30 uur zal optreden. Iets na 20 uur worden de lopers er een eerste keer verwacht. Inschrijven kan via urbanrun@sint-genesius-rode.be. of 02/380.07.75. Deelnemen kost 5 euro voor wie er snel bij is, en 8 euro de avond zelf. Het parcours is vijf kilometer lang, maar wie dat wenst, kan ook twee rondes lopen. (BKH)