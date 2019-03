Uitbreiding spoorlijn 124 maakt aanleg van nieuwe fietssnelweg naar Brussel mogelijk Bart Kerckhoven

29 maart 2019

17u14 0 Sint-Genesius-Rode De Vlaamse regering heeft een startnota goedgekeurd over de uitbreiding van spoorlijn 124 van twee naar vier sporen in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Er is ook ruimte voor een nieuwe fietssnelweg.

De uitbreiding is nodig voor de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) in en rond Brussel. De Vlaamse overheid stelt een nieuw uitvoeringsplan op om de verdubbeling van het aantal sporen mogelijk te maken. Daarbij is rekening gehouden met de aanleg van een fietssnelweg van zes kilometer lang die parellel langs de sporen loopt en dan aantakt op de F208, de fietssnelweg die de verbinding makt met de campus van de VUB en de Delta-site in Brussel. ““Met dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan realiseren we verder de uitbouw van hoogwaardig openbaar vervoer en werken we met de aanleg van de fietssnelweg een belangrijke ‘missing link’ weg voor de steeds groter wordende groep fietsende pendelaars naar onze hoofdstad”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).