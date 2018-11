Twintiger kruipt met 2,88 promille en zonder slaap achter het stuur Bart Kerckhoven

12 november 2018

J.L. veroorzaakte vorig jaar als bij wonder geen ongelukken toen hij dronken rond reed in Sint-Genesius-Rode. De politie haalde hem uit het verkeer en liet hem blazen. De twintiger bleek liefst 2,88 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij verklaarde nadien dat hij meer dan veertig uur niet geslapen had. “Ik was die dag naar school geweest en nadien wat gaan drinken met vrienden”, legde hij uit. “Dan moest ik gaan werken en uiteindelijk ben ik nadien nog blijven plakken bij een vriend.”

Politierechter Johan Van Laethem besloot om mild te zijn omdat het de eerste keer was dat de jonge man voor de rechter stond. J.L. ging naar huis met een werkstraf van 50 uur en een rijverbod van twee maanden. Hij moet ook medische en psychologische examens afleggen voor hij opnieuw mag rondrijden.