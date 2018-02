Tweede fase heraanleg centrum van start 03 februari 2018

02u59 0 Sint-Genesius-Rode De heraanleg van het Rodense centrum is toe aan de tweede fase.

In die tweede fase wordt een nieuw rioleringsstelsel aangelegd in de werfzone tussen het Dorpsplein en het onderste deel van de Kerkstraat. Voorts worden er ook nieuwe nutsleidingen in de grond gestopt, en wordt de straat aangelegd. Deze tweede fase zal eind mei afgerond worden.





Sinds deze week is ook het kruispunt van de Fonteinstraat en de Kerkstraat afgesloten voor het verkeer. Voetgangers kunnen wel nog door. Plaatselijk worden er omleidingen ingevoerd, en de handelaars blijven bereikbaar. Wie een parkeerplaats zoekt, vindt die naast bpost en op de Gemeentehuislaan. (BKH)