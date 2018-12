Tot eind maart geen ontgravingen meer op kerkhof Sint-Genesius-Rode Burgemeester Pierre Rolin wil menselijke oplossing voor 300 graven Bart Kerckhoven

19 december 2018

17u15 1 Sint-Genesius-Rode Al zeker tot maart zullen er geen ontgravingen meer gebeuren op het kerkhof van Sint-Genesius-Rode. Het gemeentebestuur wil eerst een menselijke oplossing vinden omdat heel wat nabestaanden geschokt zijn door de afschaffing van de tijdelijke concessies. Een vrouw dreigde zelfs met juridische stappen. “We moeten een praktische en emotionele oplossing vinden voor dit probleem”, aldus burgemeester Pierre Rolin (IC-GB).

De gemeenteraad keurde in mei 2016 een nieuw reglement goed voor het kerkhof en daarbij werden de duur van de concessies aangepast. Een concessie van tien jaar kan nadien niet meer worden verlengd. Er was wel een overgangsmaatregel voor de voorbije tien jaar ingesteld, maar verschillende nabestaanden reageerden al geschokt. De enige manier om een concessie te behouden zou een verplaatsing naar een andere plek op de begraafplaats zijn en ook dat zet kwaad bloed bij nabestaanden. Liefst driehonderd graven zouden zo moeten verhuizen. De oppositielijst Respect kondigde eerder al aan dat de kwestie op de gemeenteraad moest besproken worden en dus dienden oppositieleden Bruno Stoffels, Tom De Spiegeleer, Eddy Demunter, Raf Stoffels, Nicole Goossens en Ludo De Becker samen een toegevoegd punt in. “Sinds enkele maanden worden de gemeentediensten geconfronteerd met klachten die het gevolg zijn van het vernieuwde reglement”, aldus De Spiegeleer. “Het gaat om de verplichte ontgravingen die het gevolg zijn van het feit dat de tijdelijke concessies niet meer verlengd kunnen worden. Omdat de gemeentediensten ook de komende maanden en jaren nog geconfronteerd zullen worden met emotioneel geladen situaties, vragen we het bewuste artikel in het reglement te schorsen en een overleg binnen het schepencollege om een evenwicht te vinden tussen de praktische en de emotionele argumenten.”

Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) bevestigde de intentie om een oplossing te vinden. “We hebben het inderdaad onderschat”, aldus Rolin. “Ook de leden van de werkgroep waarin dit besproken werd, zijn zich daar bewust van. Intussen heb ik de gelegenheid gehad om er met betrokkenen over te spreken. Daarom stellen we vanuit de meerderheid ook voor om het artikel op te schorten tot eind maart 2019 zodat het nieuwe bestuur de komende maanden die praktische en emotionele oplossing kan vinden. Dat betekent dus dat er geen ontgravingen tot dan zullen gebeuren.”

Hoeveel ontgravingen er intussen al gebeurden is intussen wel onduidelijk.

