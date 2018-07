Toch aanpassing aan kerktrappen 14 juli 2018

De aannemer die het dorpsplein in Sint-Genesius-Rode heraanlegde, gaat de kerktrappen aanpassen. Vorige maand bleek dat rolstoelgebruikers amper doorgang hebben via de zijkant van de trappen van de Sint-Genesiuskerk om in de kerk te geraken. Er is net geen meter doorgang en volgens de normen moet dat dus veel breder zijn. Nu blijkt dat in het oorspronkelijk plan de wettelijke breedte wel gerespecteerd werd, maar dat de trappen uiteindelijk dichter bij de kerk werden aangelegd om meer ruimte te creëren voor de wagens die er langs rijden. Binnenkort wordt een oplossing voorgesteld aan het gemeentebestuur. (BKH)