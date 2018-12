Taal Aktie Komitee zoekt nieuwe leden Tom Vierendeels

05 december 2018

10u28 23 Sint-Genesius-Rode TAK, het Taal Aktie Komitee, is op zoek naar nieuwe leden. De vereniging staat in onze regio vooral bekend om haar acties in faciliteitengemeenten om politici eraan te herinneren dat het Nederlands de voertaal is in Vlaamse gemeenten.

TAK noemt zich in de oproep die op Facebook werd geplaatst een bende Uilenspiegels met als gegeven dat ze niet verbonden zijn aan eender welke politieke partij. “Zelfbestuur, respect voor de taalwet en opkomen voor het volk in het algemeen dragen we hoog in het vaandel”, luidt het in de oproep. “We zijn in het hele Vlaamse land al 46 jaar actief als actiegroep, maar spijtig genoeg blijven we toch nodig in de toekomst. Daarom zoeken wij dringend ‘TAKverantwoordelijken’, ‘KERNleden’ en ‘AKTIEvoerders’.”

De groep biedt nieuwe leden de kans hun eigen ideeën aan te brengen. “Zowel voor, tijdens als na de acties heerst er een prettige sfeer. Regelmatig een goed gerstennatje met als hoogtepunt een cantus ontbreken evenmin. Tot slot bieden we ook kameraadschap en een plaatsje in de Vlaamse hemel aan, dat laatste zonder de 72 maagden.”

Wie meer informatie wil of interesse heeft kan contact opnemen via de Facebook-pagina van het Taal Aktie Komitee.