Slaapkamer villa brandt uit 03 juli 2018

02u48 0

In de Goede Luchtlaan is maandagnamiddag een slaapkamer volledig uitgebrand. Het waren de bewoners die rond 16.30 uur toevallig aan hun woning passeerden en zo de brand op de eerste verdieping opmerkten. De Brusselse brandweer was gelukkig zeer snel ter plaatse en kreeg bijstand van de zone Vlaams-Brabant West. Door de snelle tussenkomst bleef de brand beperkt tot de kamer, al is er op de eerste verdieping wel veel rookschade. De villa is wel nog bewoonbaar. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een technisch defect aan de verlichting in een kast. (TVP)