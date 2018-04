Senior Artists stellen tentoon in Wauterbos 27 april 2018

De kunstvereniging Senior Artists Rode (SAR) stelde opnieuw tentoon in cultureel centrum Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Een dertigtal leden komen er elke week samen om te schilderen in hetzelfde centrum. Onder andere acryl, olieverf en andere technieken komen aan bod.





Intussen bestaat SAR al sinds 1990 en is de tentoonstelling in Wauterbos een jaarlijks hoogtepunt voor de organisatie. Er werd ook koffie en gebak geserveerd zodat iedereen ook even een babbeltje kon slaan met de kunstenaars in een gezellige sfeer.





(BKH)