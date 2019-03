Senior Artists Rode (SAR) stelt opnieuw tentoon in cultureel centrum Bart Kerckhoven

29 maart 2019

Kunstvereniging Senior Artists Rode organiseert volgende week opnieuw de een tentoonstelling. Een dertigtal leden stellen hun werken voor in het cultureel centrum van Sint-Genesius-Rode. De tentoonstelling start op vrijdag 5 april met een vernissage om 19.30 uur en kan bezocht worden op zaterdag 6 en zondag 7 april, telkens van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 19 uur. Iedereen is er welkom en er kan een koffie of ander drankje en een stukje taart gegeten worden. SAR is een vereniging opgericht in 1990 waarvan de leden elke maandagnamiddag samen komen in het cultureel centrum Wauterbos om er te schilderen. De mensen maken werk in pastel, acryl, olie, aquarel en ook gemengde technieken komen aan bod. De onderwerpen zijn ook uiteenlopend: Van stillevens en landschappen tot portretten en abstracte en moderne werken.