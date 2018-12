Schabouwelijk Nederlands op verkeersborden in rand rond Brussel: "Stap uit de fiets” Bart Kerckhoven

28 december 2018

09u22 6 Sint-Genesius-Rode De vertaler van dienst is ter hoogte van de grote werf in het centrum van Sint-Genesius-Rode is nogal losjes omgesprongen met de Nederlandse taal.

‘Stap uit de fiets’, zo staat op een van de verkeersborden ter hoogte van de werf te lezen. Onder dat ietwat gekke opschrift staat er in het Frans wel correct ‘Descendre du velo’. Voor de duidelijkste versie moet je dus naar het Frans overschakelen.

Het is niet de eerste keer dat er verkeerde opschriften opduiken op wegsignalisatie in Sint-Genesius-Rode, al worden zo’n fouten natuurlijk ook sneller opgemerkt in een faciliteitengemeente. Voor alle duidelijkheid: wie met de fiets door de Dorpsstraat moet, stapt dus beter af en gaat te voet verder.