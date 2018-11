Saartje Vanderlinden (33) regisseert voor het eerst Sinterklaasvoorstelling van Het Kinderuur Bart Kerckhoven

De acteurs en actrices van Het Kinderuur spelen volgende week een nieuwe reeks Sinterklaasvoorstellingen. Voor het eerst zit Saartje Vanderlinden (33) op de regisseursstoel. Zij neemt de fakkel over van haar vader Fred (60). Dit keer neemt Het Kinderuur iedereen mee op ‘De Stoomboot uit Spanje’. “We wisten het pas later maar dit is ook het eerste stuk dat mijn vader regisseerde voor Het Kinderuur”, zegt Saartje. “Het is opnieuw een verhaal van stichter Willem Savenberg maar het is wel wat herschreven zodat het ook perfect verteld kan worden in deze tijd.” Wie kaartjes wil kopen voor de voorstellingen in de Boesdaalhoeve vanaf vrijdag 23 tot en met zondag 25 november is er aan voor de moeite want alle opvoeringen zijn uitverkocht. Begin december zijn er wel nog voorstellingen gepland voor de afdeling van Femma in Dworp en Weredi in Lot. “We zijn blij dat de mensen zo massaal komen kijken”, zegt Saartje. “We zijn ook dat de volwassenen graag meekomen en dat betekent dat ook zij genieten van het verhaal. Tegelijk nemen we de kinderen graag me op avontuur. Onze acteurs en actrices slagen daar altijd erg goed in en met Jean-Paul De Greef die de mooiste decors bouwt en mijn vader die nog steeds achter de knoppen van het geluid zit leveren we volgende week hopelijk alweer een succesvol verhaal af.”