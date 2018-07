Rolin wil sjerp houden 05 juli 2018

Pierre Rolin (IC-GB) wil nog eens zes jaar aanblijven als burgemeester van Sint-Genesius-Rode. "We hebben nog heel wat mooie projecten voor de gemeente in petto", aldus Rolin in een open brief aan de inwoners. "En ik weet dat ik ook kan rekenen op een dynamische ploeg rondom mij." Pierre Rolin volgde zes jaar geleden zijn zus Myriam Delacroix op als burgemeester. Tegen het einde van de zomervakantie wil IC-GB het programma voorstellen. (BKH)