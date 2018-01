Rodens veld levert ingrediënten voor Brusselse pizza's 02u43 0 Foto Mozkito Nassim en Pierre op het veld aan de Linkebeeksedreef, waar ze groenten en fruit kweken voor hun wijn- en pizzabar Noir. Sint-Genesius-Rode Pierre Barbieux en Nassim Khabazi kweken de groenten en het fruit voor hun Brusselse wijn- en pizzabar Noir voortaan op een veld in Rode.

Het duo gaat aan de slag op een drie hectare groot terrein langs de Linkebeeksedreef. "We hebben hier al uiteenlopende soorten geplant", vertelt Pierre. "Je kan hier zelfs exotische vruchten kweken, zoals kiwi's."





Bedoeling is om zo zelf de ingrediënten te kweken voor hun pizza's. Maar ook de gins kunnen zo met niet-alledaagse groenten en fruit op smaak gebracht worden. "We zitten hier in vogelvlucht op acht kilometer van onze wijn- en pizzabar", aldus Nassim. "Dit is dus een project waarbij de korte keten centraal staat. Alles draait dan ook om de natuur. Als er te veel gekweekt wordt, dan zullen we die 'overschot' verkopen aan winkels, maar ook aan de buurtbewoners."





Het veld en aanpalende bos zullen op termijn ook uitgroeien tot een mini-ecosysteem, waarbij de inplanting van meer dan duizend variëteiten ook heel belangrijk is. (BKH)