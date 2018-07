Rode zoekt marktkramers 13 juli 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode is op zoek naar marktkramers om een wekelijkse markt in te richten. Nu het dorpsplein volledig heringericht is, wil het schepencollege opnieuw een markt. Volgens het gemeentebestuur zijn er nu voldoende troeven om marktkramers te overtuigen. Er zijn honderden parkeerplaatsen in de buurt, kinderen kunnen in de speeltuin spelen, er is horeca naast het plein en de vraag naar een markt bij de Rodenaren is ook groot. Sint-Genesius-Rode wil bij voorkeur op zaterdag- of zondagvoormiddag de markt organiseren maar alle mogelijkheden kunnen besproken worden. (BKH)