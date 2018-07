Rode zingt in de Boesdaalhoeve 06 juli 2018

In gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve wordt komende zaterdag opnieuw Rode Zingt georganiseerd. Dat is de Rodense viering van de Vlaamse feestdag. De Culturele Raad Rode bundelt de krachten met alle Nederlandstalige culturele verenigingen voor de organisatie van het evenement. In de Grote Schuur zullen Nederlandstalige liedjes van vroeger en nu gezongen worden. Ronny Maria neemt plaats aan de piano. Alle Rodenaren zijn welkom. Ook wie zijn of haar Nederlands wat wil oefenen, kan perfect deelnemen.





Het feest begint om 20 uur, deelnemers krijgen een tekstboekje. De toegang is gratis. (BKH)