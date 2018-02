Rijverbod na viering huwelijksjubileum 22 februari 2018

Jean M. heeft een boete van 1.600 euro en een rijverbod van dertig dagen gekregen. Hij was op 10 juni van vorig jaar samen met zijn vrouw hun huwelijksverjaardag gaan vieren op restaurant. Toen hij op de weg naar huis moest blazen, bleek hij meer dan twee promille alcohol in het bloed te hebben. "Zijn vrouw zou normaal BOB zijn", aldus de advocaat van de man. "Maar ze was in het restaurant ziek geworden en dus besloot mijn cliënt om zelf te rijden." (BKH)