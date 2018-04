Rhodienne is Dirk Vekeman niet vergeten PLOEG WAAR RSCA-KEEPER CARRIÈRE BEGON, PLANT HULDEMOMENT BART KERCKHOVEN

14 april 2018

02u44 0 Sint-Genesius-Rode Op het veld van voetbalclub Rhodienne-De Hoek wordt begin juni hulde gebracht aan Dirk Vekeman. De voormalige keeper van RSCA, die vijf jaar geleden overleed, begon zijn carrière bij 'de Rhodienne'.

Clubcoördinator Kurt Thomas is momenteel nog volop op zoek naar oudgedienden die op zaterdag 2 juni deel willen nemen aan een galawedstrijd op het kunstgrasveld van Rhodienne-De Hoek. Maar ook supporters zijn natuurlijk welkom. En alles zal in het teken staan van Dirk Vekeman, één van de grootste spelers die Rhodienne ooit voortgebracht heeft. Vekeman was nog een tiener toen hij in de jaren 70 weggeplukt werd door het grote RSC Anderlecht. Op 19-jarige leeftijd debuteerde de keeper al in het eerste elftal, tegen KSV Waregem.





Jarenlang moest Dirk Vekeman opboksen tegen concurrenten zoals Jacky Munaron. "Maar hij won wel verschillende landstitels, bekers en zelfs de UEFA Cup", zegt zoon Jeremy Vekeman (31). "Mijn vader stond in het doel tegen onder andere Bayern München en Steaua Boekarest. Hij heeft een mooie carrière uitgebouwd. Dat keeperstalent zit trouwens nog altijd in de familie. Ik heb zelf bij meerdere clubs in het doel gestaan en ik ben hier vandaag ook nog keepertrainer. Mijn zoontje Mathis (8) is nu ook keeper bij Anderlecht en hij doet dat goed. Ik probeer hem nu mee te geven dat hij zal moeten doorbijten en alles zal moeten geven om er te geraken. Zo heeft mijn vader iets bereikt. Maar als Mathis om één of andere reden stopt met voetballen, is dat ook geen probleem."





Van speler naar trainer

Het grote publiek kent Vekeman van RSCA, maar hij speelde nadien ook nog bij Racing Jet Bruxelles en RWDM. En ook bij FC Boom konden ze op hem rekenen. "Hij is ook nog trainer geweest bij verschillende clubs in de buurt", pikt Kurt Thomas in. "In Alsemberg, Itterbeek, Lot en natuurlijk Rode was hij niet alleen de keeper van Anderlecht, maar ook een man die hier aan de zijlijn stond. Ik heb zelf ook nog training gehad van Dirk. Hij is een figuur die in de streek bekend is binnen verschillende generaties en daarom wilde ik nog eens mensen uit een recent verleden samenbrengen. De club bestaat net negentig jaar en Dirk is nu vijf jaar geleden overleden (aan een hartstilstand in zijn slaap, red.). Dit is het gepaste moment. We bekijken nu ook met RSCA of we enkele iconen naar Rode kunnen halen. Ik hoop dat mensen zoals Michel Verschueren, Jacky Munaron of Stéphane Demol tijd hebben om even af te zakken naar de roots van Dirk Vekeman. Het moet een feest worden voor jong en oud die iets te maken hebben of hadden met het voetbal in de streek."





Oudgedienden kunnen zich inschrijven voor de galawedstrijd van Team Dirk Vekeman tegen de Allstars Rhodienne via michele.wauters@telenet.be, en dat tot eind mei.