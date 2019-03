Residentie Blaret in Rode: met 2.850 euro per maand het duurste rusthuis uit de streek, maar wel op zwarte lijst van Zorginspectie (en bestuur weet van niks) Bart Kerckhoven

18 maart 2019

18u25 0 Sint-Genesius-Rode Woonzorgcentrum Residentie Blaret in Sint-Genesius-Rode staat onder verscherpt toezicht van de Vlaamse Zorginspectie. In het duurste rusthuis van de streek is er niet altijd een verpleegkundige aanwezig en zijn de balken in één van de vleugels van het beschermd monument gevaarlijk voor bewoners. “We vallen uit de lucht”, zegt office manager Alexandra Bauters van Residentie Blaret. “Met ons woonzorgcentrum is niets verkeerd. Ik hoop zelfs dat er snel een nieuwe inspectie komt.”

De Vlaamse Zorginspectie zette Residentie Blaret op een ‘zwarte lijst’ van woonzorgcentra die in de gaten gehouden worden. Officieel heet het dat het centrum onder verscherpt toezicht staat. De inspecteurs stelden vast dat er verschillende dagen in november tussen 15 uur en 20 uur geen verplegend personeel aanwezig was. Soms was er ’s nachts ook geen verpleegkundige in Residentie Blaret. Het woonzorgcentrum is gevestigd in een oud hoevecomplex dat beschermd is als monument. Dat zou een troef moeten zijn, maar het levert Residentie Blaret een blaam op omdat balken in de kamers van een van de vleugels net gevaarlijk zijn voor de bewoners.

Een eenpersoonskamer in het luxerusthuis kost al snel 2.850 euro per maand en dat is bijna de helft meer dan doorsnee woonzorgcentra. Het is dan ook vreemd dat Residentie Blaret onder verscherpt toezicht staat. “We zijn geschokt”, zegt office manager Alexandra Bauters. “Enkel tussen 17 uur en 20 uur is geen verpleegkundige aanwezig. Maar de bewoners merken daar niets van. Overdag wordt de medicatie al klaargezet door de verpleegkundige zodat het verzorgend personeel die ’s avonds kan uitdelen. Het is zelfs geen verplichting om de klok rond een verpleegkundige in huis te hebben. We begrijpen dan ook niet dat om zo’n reden er verscherpt toezicht komt.”

Ook de gevaarlijke balken in één van de vleugels zijn geen reden om ongerust te zijn volgens Bauters. “Dit is een mooi complex in een beschermd monument dat nog verder uitgebouwd wordt”, zegt ze.

“De vleugel waarvan sprake is niet eens toegankelijk voor de bewoners. Hier kunnen negentig mensen terecht maar op dit moment zijn er maar 22 mensen die hier wonen. Die zijn volgens mij allemaal tevreden. Het personeel viel uit de lucht toen ze de opmerkingen van de Zorginspectie hoorden. We bieden een luxeverblijf aan en doen er alles aan om onze residenten te helpen. Ik hoop dat er snel een nieuwe inspectie komt zodat alles rechtgezet kan worden.”

Residentie Blaret werd twee jaar geleden nog voor 21 miljoen euro verkocht aan vastgoedgroep Aedficia. De vorige eigenaar vroeg al in 2002 een eerste keer een vergunning aan om het monument te mogen verbouwen tot rusthuis maar pas in 2015 werden de eerste bewoners ontvangen. Intussen maakt Residentie Blaret deel uit van de woonzorggroep Vulpia.