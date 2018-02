Rechter vindt 5 jaar correct voor onverbeterlijke dief 28 februari 2018

Een man die in juni 2016 vijf jaar cel kreeg voor zijn aandeel in 48 inbraken en inbraakpogingen heeft op verzet geen strafvermindering gekregen.





Samen met twee andere mannen en een vrouw sloeg hij toe in Vilvoorde, Machelen en Sint-Genesius-Rode. De politie kwam de inbrekersbende op het spoor dankzij een doorgedreven telefonie-onderzoek. Dit speurwerk leidde de politie naar een flat op de Jetsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek, waar drie Spaans-Marokkaanse mannen verbleven, samen met de Poolse vriendin van één van hen. Hun vingerafdrukken bleken overeen te komen met sporen die bij verschillende inbraken waren teruggevonden. De man zat in Italië in de cel voor andere feiten toen hij hier bij verstek veroordeeld werd. De verdediging had een straf van drie jaar gevraagd maar daar wilde de rechter niets van weten. (WHW)