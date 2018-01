Provinciaal geld om woning 'waterproof' te maken 30 januari 2018

Sint-Genesius-Rode Inwoners van Beersel, Rode en Leeuw kunnen voortaan een provinciale subsidie krijgen wanneer ze hun woning willen beschermen tegen wateroverlast.

De drie gemeenten werden in de voorbije jaren regelmatig getroffen door wateroverlast. Zo stond in 2016 nog tien procent van de huizen in Sint-Pieters-Leeuw onder water na een zware onweersbui. De provincie Vlaams-Brabant onderneemt nu actie en kijkt naar de inwoners zelf. "Eigenaars die hun woning 'waterproof' maken, krijgen een subsidie ter waarde van 75 procent van de kosten, met een maximum van 7.500 euro", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Waterlopen. "Voor een gebouw dat collectief gebruikt wordt, kan het bedrag oplopen tot 10.000 euro."





Voorbeelden van zo'n preventieve maatregelen, zijn de plaatsing van waterdichte schotten aan deuren en ramen, het opmetselen van ventilatie-openingen, de afkoppeling van de hemelwaterafvoer en de installatie van terugslagkleppen. "We willen het van perceel tot perceel bekijken", geeft Swinnen nog mee. "Daarom is het niet haalbaar om meteen in de hele provincie aan de slag te gaan. Met deze drie gemeenten hebben we een eerste gebied afgebakend. Maar het is wel de bedoeling dat uiteindelijk de hele provincie aan bod komt." (MEN)