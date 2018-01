Procureur vraagt jaar rijverbod voor dronken automobilist 23 januari 2018

02u27 0 Sint-Genesius-Rode O.B. kijkt aan tegen een rijverbod van een jaar nadat hij al voor de vijfde keer dronken achter het stuur betrapt werd.

Agenten troffen hem in november 2016 aan in zijn auto. Hij bleek 2,87 promille alcohol in het bloed te hebben. "Hij was op stap geweest met vrienden, en wilde de wagen niet meer gebruiken", aldus zijn advocaat. "Hij wist namelijk dat hij te veel gedronken had." Maar dat lachte de rechter weg. "Hij had al een extra maatregel opgelegd gekregen: geen druppel meer drinken als er nog gereden moest worden. En met dat alcoholgehalte had hij daar anderhalve dag moeten wachten vooraleer hij weer achter het stuur mocht kruipen."





Dat de lichten brandden en de sleutels in het contact zaten, liet de rechter nog meer vermoeden dat O.B. wel degelijk van plan was om te rijden. Als de procureur gevolgd wordt, dan krijgt O.B. een rijverbod van een jaar. Uitspraak eind volgende maand. (BKH)