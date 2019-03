Politiezone Rode heeft voortaan mobiele ANPR-camera’s aan boord Bart Kerckhoven

19 maart 2019

17u04 0

De politiezone Rode heeft voortaan een wagen die uitgerust is met ANPR-camera’s. Die ‘slimme’ camera’s kunnen nummerplaten lezen. De politie zet de wagen vooral in tijdens verkeerscontroles om te controleren of voertuigen ingeschreven, verzekerd en gekeurd zijn. De patrouille rijdt ook uit wanneer geseinde personen opgespoord moeten worden. In de strijd tegen inbraken kan de wagen ook ongezet worden om inbrekers af te schrikken en eventuele verdachte voertuigen snel te controleren. De politie is verder van plan om ook sluikstorten en andere overlast aan te pakken met de camera’s.