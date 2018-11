Politie zoekt opvallende inbreker Tom Vierendeels

28 november 2018

07u50 0 Sint-Genesius-Rode De politiezone Rode (Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos) heeft bewakingsbeelden van een mogelijke inbreker verspreid. De verdachte wordt gelinkt aan een inbraakpoging in Sint-Genesius-Rode.

De bewoners van een woning in de Mezenlaan, gelegen in de wijk De Hoek, stelden afgelopen weekend vast dat iemand hun woning had proberen binnen te dringen. De feiten dateren van vrijdagavond. De inbreker sloeg niet in zijn opzet, maar kon wel op beeld vastgelegd worden door de bewakingscamera’s aan de woning.

De politie heeft die beelden nu verspreid. Helaas toonde de verdachte -toevallig of niet- zijn gezicht niet aan de camera. Toch hoopt men dat iemand de persoon zou herkennen aan zijn opvallende kledij.

Wie meer informatie denkt te hebben kan contact opnemen met de politiezone Rode via info@pzrode.be of 02/363.73.83.