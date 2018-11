Politie betrapt inbrekers op heterdaad Bart Kerckhoven

25 november 2018

De politie heeft in de Lindenlaan een inbreker opgepakt nadat inspecteurs de dieven op heterdaad betrapten in een huis. De feiten speelden zich vorige week zaterdag af. Een attente bewoner waarschuwde omstreeks 18 uur de politie toen die verdachte personen in de buut zag rondhangen. Toen een patrouille ter plaatse kwam merkten de inspecteurs dat inbrekers in een huis in de Lindenlaan aan het werk waren. De dieven sloegen meteen op de vlucht en nadien werd de buurt helemaal uitgekamd. Een van de mannen, van Albanese origine, kon worden ingerekend. Hij werd ter beschikking van het parket gesteld en de onderzoeksrechter besloot hem ook aan te houden. Eind oktober pakte de politie ook al twee Albanese inbrekers op die op dievenpad waren in de Driesbosstraat.