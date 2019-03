Politie betrapt inbrekers in tuin van woning Tom Vierendeels

29 maart 2019

17u56 0 Sint-Genesius-Rode Een patrouille van de politiezone Rode heeft afgelopen woensdag een inbraak kunnen verijdelen door de verdachten op heterdaad te betrappen.

Een ploeg reed woensdagvoormiddag door de Hof-Ten-Berg toen de inspecteurs twee mannen in de tuin van een woning zagen rondhangen. Bij controle van het duo bleken ze geen gekende verblijfplaats in ons land te hebben en bovendien hadden ze inbrekersmateriaal bij zich. Het duo werd gearresteerd, maar het is niet duidelijk wat er verder met hen gebeurde.