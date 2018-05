Pas vernieuwd, maar nu al problemen OPGEKNAPT KERKPLEIN BLIJKT NIET ROLSTOELVRIENDELIJK BART KERCKHOVEN

02u36 0 Sint-Genesius-Rode De helling voor de deur van de Sint-Genesiuskerk is tijdens de heraanleg van het centrum vervangen door trappen en dat is niet naar de zin van de kerkraad. "De enige doorgang voor rolstoelgebruikers is niet eens conform de wetgeving", zegt secretaris Lutgart Wouters. Zondag wordt het vernieuwde plein feestelijk geopend.

De leden van de kerkraad merkten vorige week dat er plots trappen voor de deur van de kerk waren aangelegd. Een aannemer legde de voorbije weken het plein helemaal opnieuw aan. Voordien lag er een helling voor de deur van de Sint-Genesiuskerk. "Onze kerk was zo zelfs een van de meest toegankelijke voor rolstoelgebruikers", vertelt Lutgart Wouters. "We hebben kerkgangers die speciaal daarom naar de eucharistieviering in het centrum komen. Door die trappen is het plots veel moeilijker om in de kerk te geraken. Rechts loopt een helling uit naar het plein, maar het smalste stuk is nauwelijks een meter breed. Net op dat stuk is er een spot in de grond geplaatst die mensen zal verblinden. Er is dus niet goed nagedacht over de plaatsing."





Gemeenteraadslid Raf Stoffels (Respect) heeft kritiek op het gemeentebestuur omdat niemand wist van de trappen. "Op de plannen staan helemaal geen trappen getekend", zegt Stoffels. "De burgemeester zegt al jaren dat dit een project is waar iedereen bij betrokken is, maar dat is duidelijk niet het geval. In dit geval werd niemand betrokken en zijn er zware fouten gebeurd. Ik hoop dan ook dat deze scheve situatie snel kan worden rechtgetrokken."





Schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix (IC-GB) vindt de kritiek onterecht. "De trappen waren oorspronkelijk niet voorzien, maar moesten om technische redenen geplaatst worden", zegt Delacroix.





Plannen bijgestuurd

"Dit werd op het schepencollege besproken, waar ook een lid van Stoffels fractie aanwezig is. Helemaal nieuw mag dit voor hem dus niet zijn. We hebben begrepen dat de kerkraad niet gelukkig is met de situatie, maar je mag niet vergeten dat dit een werf is van 2,9 miljoen euro. Dan moeten plannen al eens bijgestuurd worden. We zullen de situatie ter plaatse uittesten met rolstoelen na de feestelijkheden die we dit weekend organiseren. Er zijn ook nog aanpassingen mogelijk."





Sinds juni vorig jaar wordt er gewerkt in het centrum van Sint-Genesius-Rode. Het plein in het centrum en de nieuwe speeltuin zijn nu klaar. Vrijdag werd alvast alles in gereedheid gebracht voor de grote opening van het Dorpsplein komende zondag 27 mei. Om 11 uur start het feest en zijn er optredens van onder andere Lobstar en de Soulbrothers. In de straten rond het plein zal wel nog tot het einde van het jaar worden gewerkt.