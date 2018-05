Pas na zomervakantie beslissing over oproepingsbrieven 24 mei 2018

Het schepencollege van Sint-Genesius-Rode zal pas na de zomervakantie beslissen hoe de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen verstuurd zullen worden. In de faciliteitengemeenten liet de Franstalige meerderheid bij vorige verkiezingen de brieven versturen volgens de taalrol, maar dat mag wettelijk gezien niet. Er werden daarvoor zelfs gemeenteraadsleden gemandateerd zodat burgemeester en schepenen buiten schot bleven. Oppositielijst Respect vroeg op de gemeenteraad een duidelijk standpunt van de meerderheid, maar burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) wilde alleen meegeven dat er pas een beslissing zal komen in september en dat de brieven dan verstuurd zullen worden volgens de wetgeving die dan van kracht is. (BKH)