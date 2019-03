Ouders kamperen voor inschrijving in kleuterscholen in Sint-Genesius-Rode SPS

10 maart 2019

15u55

Bron: Belga 0 Sint-Genesius-Rode In Sint-Genesius-Rode kamperen ouders aan twee kleuterscholen om hun kinderen te kunnen inschrijven voor volgend schooljaar. Het digitale inschrijvingssysteem werd geïnstalleerd, maar is nog niet in gebruik in de Vlaams-Brabantse gemeente.

In kleuterschool De Hoek doken de eerste kamperende ouders donderdagochtend al op. Zij strijden om de resterende vijf plaatsen. In de kleuterschool van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut zijn er maximaal 31 plaatsen. Op de wachtlijst staan 37 ouders. Zij kamperen niet aan de school, maar in de sporthal. De inschrijvingen starten morgenochtend.

Met een digitaal systeem en één datum voor scholen met een plaatstekort hoopte de Vlaamse regering bij de start van het schooljaar in september 2018 dat de problemen bij de inschrijvingen en kamperen voor de schoolpoort van de baan zouden zijn. Aanmeldingen via dit systeem zijn in het kleuter- en basisonderwijs in werking sinds 1 maart. In het secundair onderwijs gebeurt dat vanaf 1 april. Verplicht wordt het systeem ten vroegste vanaf volgend jaar.