Oppositie noemt beroep bij Raad van State dubbele geldverspilling Meerderheid haalt via gemeenteraad slag thuis en vecht beslissing Homans aan Bart Kerckhoven

29 november 2018

11u08 1

De gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode besliste woensdagavond om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) om een beslissing van het gemeentebestuur te vernietigen. De meerderheid is er namelijk van overtuigd dat het die brieven in de taal van de kiezer mag versturen maar dat klopt volgens de Vlamingen helemaal niet. Toen de kwestie op het college besproken werd weigerde schepen Sobrie het beroep goed te keuren en moest de gemeenteraad bijeen geroepen worden0. “De meerderheid wachtte tot het laatst nuttige college om het punt waarover ik nu de consensus heb gebroken te agenderen”, legt Sobrie uit. “Binnen enkele dagen verstrijkt de termijn waardoor in allerijl nog een gemeenteraad moest bijeengeroepen worden. Dit is dubbele geldverspilling. De gemeenteraad bijeenroepen en zitpenningen moeten betalen, en anderzijds op kosten van de Rodenaren een totaal nutteloze procedure voeren en daarvoor een al evenmin goedkope advocaat opdracht geven. Wij begrijpen niet goed waarom de Rodenaren moeten opdraaien voor die politieke spelletjes.