Openbare werken opnieuw grootste investeringspost voor 2019 Bart Kerckhoven

03 januari 2019

13u46 0 Sint-Genesius-Rode Op maandag 7 januari wordt ook in Sint-Genesius-Rode de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Maar wat het komende jaar zal gebeuren is wel al duidelijk omdat in december al een budget voor 2019 goedgekeurd werd.

Het programma voor de komende zes jaar zal door de nieuwe ploeg uitgewerkt worden maar de vorige bestuursploeg legde wel al voor wat er dit jaar te gebeuren staat. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan, de Champellaan en de Struikenlaan is de grootste kost in het investeringsbudget. Daarvoor alleen al werd 3,8 miljoen euro voorzien. Het schepencollege voorziet ook 400.000 euro voor de renovatie van de voetpaden maar 100.000 euro wordt wel specifiek voorzien om bijvoorbeeld snelheidsremmende maatregelen te treffen in de woonwijken.

Een ander project is het verbouwen van de oude pastorie in de Kerkstraat. Daarin worden twee zogenaamde LOI-woongelegenheden voorzien voor asielzoekers en voor sociale woningen.

Er zijn ook heel wat kleine investeringen. Deze lente wordt voor het eerst een markt georganiseerd op het Dorpsplein en dus komt er een marketingcampagne die 15.000 euro mag kosten zodat iedereen weet dat er wekelijks opnieuw marktkramers in het centrum neerstrijken. De kerstmarkt blijkt zo een groot succes dat het budget voor de organisatie nog eens opgetrokken wordt van 25.000 euro naar 33.000 euro. Aan de Parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap in de wijk Middenhut wordt werk gemaakt van een rolstoelvriendelijke toegang. Daar mag de kerkfabriek rekenen op een investeringstoelage van 40.000 euro.

